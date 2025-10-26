２４日放送のＴＢＳ系「Ａ―Ｓｔｕｄｉｏ＋」（金曜・午後１１時）に、車いすテニスで、４大大会とパラリンピック全てを制する生涯ゴールデンスラム（ＧＳ）を史上最年少の１９歳で達成した小田凱人（ときと）が出演。地元の幼なじみが、小田の失恋エピソードを明かす場面があった。サッカーに打ち込んでいた９歳の時に骨肉腫で左足の自由を失い、そのタイミングで国枝慎吾氏の車いすテニスを見て、テニスを始めた小田。そんな