◆サッカー◇全国高校選手権▽決勝トーナメント１回戦浜松開誠館６−０加藤暁秀（２５日・浜松開誠館総合Ｇ）決勝トーナメントがスタートし、１回戦４試合が行われた。夏の県総体王者・浜松開誠館は加藤暁秀を６―０で下し、２冠へ好発進。ＤＦ水谷健斗（３年）が得意のプレースキックなどで３ゴール１アシストと活躍した。２６日は１回戦の残り４試合が行われる。３年ぶりの優勝を目指す開誠館が、１６校の中で唯一ノーシ