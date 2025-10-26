なぜか、実年齢より老けて見られてしまう……そんな悩みの真の原因が、いま次々と解明されている。若さには理由があるのだ。性ホルモンは「老いと若さの要」年をとるにつれ、精巣で作られる男性ホルモン（アンドロゲン）や、卵巣で作られる女性ホルモン（エストロゲン）が減ることはよく知られている。最近は女性だけでなく、男性にも「更年期」があり、性ホルモンの減少で性機能が衰える、疲れやすくなる、気持ちが沈むといった症