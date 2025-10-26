全国の菓子店を巡り、鳥の形をしたサブレーをはじめとしたお菓子を全国から集め、それを「鳥型サブレー大図鑑」というWebサイトで発信している人がいる。鎌倉在住の高橋和也さん。10年前からコツコツと集め始め、現時点でその種類はなんと3468種類（2025年10月20日時点）。高橋さんはなぜ鳥型のお菓子に魅了されたのか。話を聞くと、時代の変化と密接な関係があった。"新作"を追い求め、全国に車を走らせる──まさに「鳥型サブ