【著者インタビュー】瀬戸夏子さん／『をとめよ素晴らしき人生を得よ女人短歌のレジスタンス』／柏書房／2090円【本の内容】《いまこの時代においても切実に必要とされている、あるいはわたしたち自身の姿にもよく似ている彼女たちの物語が存在することによって救われる、あなたたちに向かってこの本は書かれることになる》（「はじめに」より）。1949年に発足した「女人短歌会」。女性歌人たちはどんな人生を送り、どんな苦難を