明治時代を生きた怪談作家・小泉八雲とその妻をモデルにしたNHK朝ドラ『ばけばけ』がスタートした。劇中ではさっそく複数の怪談が紹介されたが、実際の怪談には、朝ドラではとても描けない「官能的で怖い」話が溢れているという。魔性の女怪談と「性」には強い親和性がある――そう話すのは、随筆家で怪談師の吉田悠軌氏だ。「『欲』を残して死ぬことで、満たされない思いから幽霊に……怪談にはそんな話が多い。特に現世に色