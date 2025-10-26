将棋界で「中年の星」と呼ばれた棋士がいる。青野照市九段だ。A級在籍11期、公式戦通算800勝を達成し、2024年6月、50年の現役生活に幕を下ろした。その青野九段が棋士人生を振り返って書き下ろしたのが、新書『職業としての将棋棋士』である。【前後編の前編】【写真】現役最後の対局を終えた青野照市九段ほか「よくこんなムチャクチャな世界に、50年以上もいられたな」そう述懐する青野九段だが、将棋を仕事にするとはどうい