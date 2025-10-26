雄大な自然が広がる観光大国、オーストラリアにゆっくりと危機が迫っているのかもしれない──。"1日で1000人以上と関係を持った女性"ことイギリス出身のお騒がせインフルエンサーであるボニー・ブルー（26）に目をつけられているのだ。【写真】人気のない駐車場で不自然に揺れる「バス」ほか。行列に並ぶ目出し帽を着用の男たちの姿もボニーは、自身の水着姿などをSNSに投稿し、より露骨な有料コンテンツを会員制サイトで販売