自分たちらしさを追求する反面……近年の結婚式では、新郎新婦の価値観や個性を反映したスタイルが人気だ。過去の慣習にとらわれず、「自分たちらしさ」を表現できる自由な演出が求められるようになった。ジェンダーバイアスや従来の慣習に対する不満が、型どおりの結婚式のあり方を見直すきっかけとなっているのだろう。定番や慣習を重視するより、新郎新婦の主役の気負いもゲストの負担も減らした、誰もが心から楽しめる式を望む