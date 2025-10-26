洗練されたアメリカンラグジュアリーゼネラルモーターズ・ジャパンが認定する正規ディーラー『ブローデンモータース』は、大阪府箕面市のショールーム&サービス拠点『キャデラック北大阪』、『シボレー北大阪』を全面改装。10月23日にリニューアルオープンした。【画像】新CI関西エリア初導入！キャデラック北大阪/シボレー北大阪リニューアルオープン全8枚『キャデラック北大阪』は、グローバル・キャデラックが全世界で展