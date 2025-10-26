今季も残り4試合となったサッカーJ1リーグは、25日（土）に第35節の8試合が行われました。首位の鹿島アントラーズは、3位京都サンガF.C.との優勝争いの直接対決。京都に先制点を許したものの、鹿島は後半アディショナルタイム6分に鈴木優磨選手の同点ゴール。土壇場で追いついての引き分けで、勝ち点67とし首位をキープしました。一方の京都は逆転優勝に向けて痛恨のドロー。首位鹿島との勝ち点差を縮めることはできませんでした。