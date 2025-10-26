女優の平愛梨が２１日、自身のインスタグラムを更新。同じく女優で妹の平祐奈との仲良し動画を公開した。「妹とほんのカフェタイム♡ずっと可愛いシスターだ」と投稿した愛梨は、動画をアップ。「久々の姉妹時間です」と話す祐奈と、仲良くじゃれ合う様子を披露した。この投稿にファンからは「めちゃくちゃ癒される」「こんな美人姉妹が存在するという奇跡」「同性から見てもメロメロ」「動画がかわいいで溢れてる」な