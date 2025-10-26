宮城県ではきのう、住宅の玄関先で住民の女性がクマに襲われ、けがをしたほか、飼い犬がクマにくわえられて、連れ去られる被害がありました。きのう午前6時10分頃、宮城県大衡村の住宅で、この家に住む60代の女性が玄関を出たところ、体長80センチほどのクマに襲われました。女性はすぐに家の中に逃げ込みましたが、左腕などにけがをしました。命に別状はないということです。一方、きのう午前9時半頃、宮城県大崎市の住宅で、住民