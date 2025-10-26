20代女性のAさんは、同じ職場で出会ったBさんと結婚しました。職場が同じのため、時間が合うときは一緒に出勤したり、帰るようにしています。そんなある日一緒に帰っていたとき、Bさんが「『お前』って呼ぶのに憧れているんだよね」とつぶやきます。【漫画】「そんなことも知らないの？常識でしょ」 仕事上のあるある嫌味感謝の言葉で立ち向かえお前と呼ばれるのに抵抗のあるAさんは「じゃあ私もこれから『お前』って呼ぶね」と