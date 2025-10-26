◇プロ野球 日本シリーズ第1戦 阪神 2-1 ソフトバンク(25日、みずほPayPayドーム)阪神は敵地で行われた日本シリーズ初戦に勝利。初回に先制点を奪われるも、中盤に勝ち越し、1点のリードを守り切って勝利しました。試合後のヒーローインタビューに登場したのは、先発のマウンドにあがった村上頌樹投手。初回の先頭に四球を与えるなど抜群の立ち上がりというわけではありませんでしたが、7回を最少失点に抑え、チームを勝利に導きま