北九州市には酒店の一角でお酒を楽しむ「角打ち」文化が残っています。まちの酒店は時代と共に減っていますが、角打ちには今も人と人とのつながりが息づいています。 酒店で買った酒を、店内で飲む角打ち。ものづくりのまち、北九州市で働く人たちの英気を養ってきた角打ちは、高度経済成長期から令和の現在までその歴史をつないできました。JR西小倉駅に近い「上戸（かみと）酒店」は、昭和53年に創業しました。開店は午前9時