▼静岡県（静岡地方気象台・２６日５時）【中部】雨後くもり【西部】雨後くもり【東部】雨後くもり【伊豆】雨後くもり▼愛知県（名古屋地方気象台・２６日５時）【西部】雨後くもり【東部】雨後くもり▼岐阜県（岐阜地方気象台・２６日５時）【美濃地方】雨後くもり【飛騨地方】雨▼三重県（津地方気象台・２６日５時）【北中部】雨後くもり【南部】雨後くもり