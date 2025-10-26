◆秋季東海地区高校野球大会第３日▽準決勝三重１０−２聖隷クリストファー＝７回コールド＝（２５日・刈谷球場）初のセンバツ出場を狙う聖隷クリストファー（静岡１位）は準決勝で三重（三重１位）に２―１０と７回コールド負けを喫した。来秋ドラフト候補の最速１４７キロ左腕・高部陸（２年）が秋の公式戦７戦連続完投も、被安打１３の５四球で自己ワーストの１０失点。センバツには東海地区から一般枠が３校、１１月の