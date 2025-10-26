◇F1第20戦メキシコGP予選（2025年10月25日メキシコ市エルマノス・ロドリゲス・サーキット＝1周4.304キロ）予選が行われ、レッドブルの角田裕毅は3戦続けて3回目（Q3）へ進めず11番手止まりだった。7番手につけたウィリアムズのカルロス・サインツ（スペイン）が前戦米国GPのペナルティーで5グリッド降格処分のため、角田は26日（日本時間27日）の決勝で10番グリッドからスタートする。総合2位につけるマクラーレンの