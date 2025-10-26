今年6月、『アメトーーク！』で放送され大きな話題を呼んだ「BS大戦争芸人」。“BS愛”あふれる芸人たちがBS番組の魅力や自身の冠番組の見どころなどをたっぷり語った。番組内では、出演メンバーが「今後やりたいBS番組」を発表。その際、ケンドーコバヤシが考案した「B定食の旅」が番組名を新たに「B食の旅」として、本日10月26日（日）にBS朝日で放送される。飲食店のランチタイムにおなじみなのが、“A定食”や“Aランチ”と呼