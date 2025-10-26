新商品を開発する際に、まずは外部機関に依頼して「市場調査を」と考えていないだろうか。それでは、ユーザーの真のニーズを知ることはできない。eコマース企業を創業し時価総額1000億円にまで成長させた敏腕経営者が、マーケティング調査の極意を語る。※本稿は、木下勝寿『戦わずして売る技術 クリック1つで市場を生み出す最強のWEBマーケティング術』（幻冬舎）の一部を抜粋・編集したものです。常識を鵜呑みにする人はビジネス