歯科医療の進化は目覚ましく、昔と比べてより安全で確実な治療が可能となっています。「サージカルガイド」を用いたインプラント治療もその1つで、デジタル技術を駆使したこの革新的な方法は、インプラント治療の精度と安全性を飛躍的に向上させました。今回は、サージカルガイドの役割や従来の治療との違いについて、「こばやし歯科クリニック」の小林先生に解説していただきました。 監修歯科医師：小林 実（こ