第105回全国高校ラグビーの愛知県大会の準々決勝が一宮市の光明寺公園球技場で行われた。記念大会の今年は愛知から2校が全国大会“花園”に出場する。 【写真を見る】【高校ラグビー愛知県大会】今年は２校が花園へ強豪・古豪が準決勝進出合同チーム意地のトライも! ＜第1地区＞王者の貫禄 【中部大学春日丘127-0名古屋工科】 キックオフ早々、名古屋工科がトライのチャンスを掴んだものの得点は奪えず