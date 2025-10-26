¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ­»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û SixTONES¤È¹ë²Ú¥²¥¹¥È¤¬Æ¸¿´¤Ë¤«¤¨¤Ã¤ÆÁ´ÎÏ¤Ç³Ú¤·¤à¡¢¥Èー¥¯¤¢¤ê¡¢¥°¥ë¥á¤¢¤ê¡¢¥¯¥¤¥º¤¢¤ê¡¢¥²ー¥à¤¢¤ê¤ÎÄ¶²¦Æ»¥¹¥¿¥¸¥ª¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡ØGolden SixTONES¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÇËè½µÆüÍË21»þ～¡Ë¡£ 10·î26Æü¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ°¤Éô¥µ¥À¥ò¤È¾¾¤¿¤«»Ò¤¬ÅÐ¾ì¡£²¿ÅÙ¤âÉ×ÉØÌò¤ò±é¤¸¤ÆÂ©¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î°¤Éô¤È¾¾¤¬¡¢6¿Í¤Î¥ä¥ó¥Á¥ã¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¤È¿·´¶³Ð¤ÎÇ¾¥È¥ì¥²ー¥à¤Ç¿¿¤Ã¸þ¾¡Éé¤¹