全日本大学女子駅伝が26日、午後0時10分に号砲。悲願の日本一に燃える大東文化大学・野田真理耶選手に迫りました。選手たちが目標として口にするのが“優勝”の2文字。「今年は絶対に優勝。シルバーコレクターとは言わせない」と力強く語ります。それもそのはず、ここ12年のうち10大会で2位。悲願の日本一に燃えています。2年前にアンカーを走り、2位でフィニッシュしたのが当時1年生の野田選手です。区間5位の走りをみせるも「ご