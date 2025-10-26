日米の首脳も参加するASEAN=東南アジア諸国連合の関連首脳会議がマレーシアできょう開幕します。ASEAN関連首脳会議が本格的な外交デビューとなる高市総理。マレーシアに到着後、早速、トランプ大統領と電話会談を行いました。高市総理「日米同盟を更なる高みに引き上げていくということについて、これは意見の一致をみたと」首脳会議で高市総理は、ASEAN各国の首脳と顔を合わせ、信頼関係を構築したい考えです。一方、トランプ大統