友人Aの話です。夫の買い物癖に悩まされ続けていたAさん。ところがある日、意外な方向へと転じて「共同経営」のような関係に……。困った習慣が思わぬ形で役立った、ちょっと意外で笑えるエピソードです。 山積みになった服にため息 夫は買い物が大好きで、ひとりでもふらりとアウトレットへ出かけては大量に服を買ってきます。単身赴任から戻ったときには、なんとラック6竿分の服を持って帰ってきました。タグが付いた