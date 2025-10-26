タレントの小島瑠璃子が25日、自身のインスタグラムを更新。友人とランチを楽しむ姿を公開し、「美しい」「自然な笑顔」と称賛の声が寄せられている。【写真】「美しい」「めちゃくちゃ自然な笑顔」友人とランチを楽しむ小島瑠璃子小島は投稿で「気の置けない友人と久しぶりにランチ」とつづり、店内で撮影された写真を公開。リラックスした表情や、笑顔で談笑するショットが収められている。さらに「写真を撮るのがとっても