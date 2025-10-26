秋田県警湯沢署は２５日、湯沢市の住宅に２０日朝侵入し、とどまっていたクマ１頭を箱わなで捕獲したと発表した。県によると、市が麻酔で眠らせて駆除した。クマはオスで体長は約１・３メートルだった。署によると、市が２５日午前２時１５分ごろ、設置していた箱わなにクマが入っているのを確認。同７時すぎに住宅から搬送した。署は付近道路の交通規制を解除した。現場はＪＲ湯沢駅から北東約２００メートルにある、飲食店