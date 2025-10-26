お笑いコンビ「霜降り明星」のせいやが２６日までにＳＮＳを更新。共演ショットを公開した。２４日放送のテレビ朝日系「ミュージックステーション」に出演したせいやはインスタグラムで「Ｍステでデビュー曲を歌わせてもらいました」と始め、「僕もあんまり意味分かってませんあいみょんさんが同じレーベルの先輩になりました」とつづり、シンガーソングライターのあいみょんと野原しんのすけとの３ショットなどをアップ。