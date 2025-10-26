STU48内海里音（22）が25日、都内で、1st写真集「ハートのGPS」発売記念の会見を行った。グループ加入時から夢だった写真集。タイトルに込めた思いは「私が普段ファンの方をSNSで監視しているのと、GPSが似ている」から。「私は愛情が重たいほうなので」と笑った。撮影に向けて自炊で摂生にも努め、撮影時の体重は「きびだんご410個分」だったと明かした。