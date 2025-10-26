Kis−My−Ft2の宮田俊哉（37）が25日、国内最大級のハロウィーンイベント「池袋ハロウィンコスプレフェス2025」にスペシャルゲストとして出演した。アニメ好きで知られる宮田は、オリジナルキャラクターのコスプレでセレモニーに登壇。長髪に胸元が開いた和装という妖艶さで、ステージに華を添えた。ハロウィーンの思い出について「音楽番組で（人気アニメ）『ラブライブ！サンシャイン！！』の黒澤ルビィちゃんのコスプレをしたら