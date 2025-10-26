女優でタレントの磯山さやか（42）が25日、都内でデビュー25周年記念写真集「余韻」（講談社）の発売記念会見に出席した。「高校生の時から始めてアッという間でした。ここまで芸能生活、グラビアを続けているとは思いませんでした」。お気に入りのカットは赤いビキニ。「水着の色がかわいかったのと、昔からおへそが縦長って言うのが自慢なので」。25年の変化を「高田文夫先生のラジオに出るようになって、ものまねを振られるよう