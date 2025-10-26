JO1豆原一成（23）、市毛良枝（75）が25日、都内で、ダブル主演する映画「富士山と、コーヒーと、しあわせの数式」（中西健二監督）公開記念舞台あいさつに出席した。市毛の主演は44年ぶり。オファーの際、豆原は「自分でいいのかなと思った」。だが「“はい”という返事しかなかった」という。一方の市毛は「いくつになっても、学べば明るい未来が見えると思わせてくれた」と回想した。また、長塚京三（80）とは50年前に恋人役を