NMB48和田海佑（28）が25日、都内で、写真集「確信犯」発売記念の取材会を行った。発売前から先行カットの大胆露出が話題となった1冊。「自分の体に自信がなかったけど、自信持ってもいいんや！って思えました」と喜んだ。サプライズで重版の決定も発表され「売れるのか心配で。無理なのかなと思っていたのでうれしいです」と目を輝かせた。自己採点は「99点」で「あと1点は、共犯者（読者）の皆さまにもらいたい」と持ち前のあざ