「早稲田大学3年生です。友人が早期内定を取り始めてて不安です。まだ何も始めていないけど内定を取れるのでしょうか」『ありのままの自分で、内定につながる脇役さんの就活攻略書』は、特別なガクチカも将来の夢もなかった普通の就活生＝「脇役さん」の著者が、1000冊以上の本を読み込み、自分だけの就活戦略をつくりあげ、食品超大手を含む22社から内定を得た実体験から生まれた一冊です。「長期インターンにも行っていないし