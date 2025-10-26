第121回ワールドシリーズ（7回戦制）は25日（日本時間26日）に第2戦が行われる。試合前にはドジャースのウィル・スミス捕手が会見に臨んだ。初戦は4―11で黒星スタート。第2戦に先発する山本由伸については「彼はずっと素晴らしいよ。今季ずっと安定しているし、去年の経験もある。今はもの凄く集中していて、今夜はきっと彼にとって特別な夜になると思う」と語った。続けて「彼にはいつも高い期待をしている。とにかく競争