女優仁村紗和（31）が25日、都内で、初写真集「燦爛」（扶桑社）の発売記念会見を行った。デビュー10周年記念の1冊に「私を信じていてくれた方がいたからこそ、10年間続けてこられた。写真集も自分にとってエモいメンバーでの撮影でした。感謝の1冊になっています」と自信を見せた。台湾・台南で撮影され、「小籠包にハマりました。すっごいおいしかったです」と、グルメも楽しんだことを振り返った。