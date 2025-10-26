G−DRAGONが、韓国大衆文化芸術賞で最年少の玉冠（オッカン）文化勲章を受勲し、大衆音楽史に新しい記録を立てた。ソウル市内の国立劇場ヘオルム劇場で23日に開かれた「2025大韓民国大衆文化芸術賞」授賞式で、G−DRAGONが、玉冠文化勲章を受けた。今年で16回目を迎えた同行事は、大衆文化芸術家の功労を称え、産業発展に寄与した人物を選定して褒賞する韓国政府主管の最高権威の文化芸術授賞式。文化体育観光部は、今年の受賞者を