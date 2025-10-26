歌手森山良子（77）が25日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜午後2時28分＝関西地区）に出演。長男の森山直太朗（49）が、歌手を目指した経緯について語った。森山は、ジャズトランぺッターを父に持ち、いとこには、かまやつひろしさんがいるなど、音楽一家に育った。NON STYLE石田明（45）が「直太朗さんは、小さい頃からアーティスト志望やったんですか？」と質問。森山は「いえ、まったく。サッカーやってましたから。ずっとリフ