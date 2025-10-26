お笑いコンビ「ロッチ」のコカドケンタロウ（47）と中岡創一（47）が25日放送のMBSテレビ「痛快！明石家電視台」（土曜午後3時＝関西ローカル）に出演。コンビ結成の経緯について語った。2人はもともと、コカドがNSC（吉本総合芸能学院）大阪校の14期生、中岡が16期生で、それぞれ別のコンビやトリオで活動。しかし、中岡は恋人との結婚を考えたこともあり、お笑いを辞めて愛知で就職した。一方、コカドは最初のコンビを解散し、別