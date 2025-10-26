若手落語家の登竜門「NHK新人落語大賞」本戦が25日、NHK大阪ホールで行われ、春風亭一花（38）が大賞に輝いた。女性落語家としては21年の桂二葉に続き、2人目の受賞となった。3年連続3度目の本戦出場となった一花は古典「厩火事（うまやかじ）」を披露した。「夢みたいです。長かったです」と声を詰まらせた。東京都出身。大学時代に寄席に魅了され、13年に春風亭一朝に入門した。兄弟子には一之輔がいる。今後は「古典落語が好き