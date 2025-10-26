女優杉咲花（28）が25日、都内で主演映画「ミーツ・ザ・ワールド」（松居大悟監督）公開記念舞台あいさつに登壇した。新しい世界と出会ったエピソードを問われると「ずっと登山をしたくて、最近木曽駒ケ岳という長野県の山に登ってきた」と明かし、「山頂で食べたサラミがおいしくて、お菓子も本当にありがたい味がして、幸せでした」と話した。板垣李光人（23）蒼井優（40）らも出席。