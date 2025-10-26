元櫻坂46で女優の菅井友香（29）が25日、都内で「ショートショートフィルムフェスティバル＆アジア」に登壇した。自身の芸能活動10周年を記念して企画された、短編主演映画「午後の銃声」と「夢のつづき」がこの日初上映。映画の主演を務めるのは、長編・短編を合わせて初めてで、「脚本と案の段階から一緒に作らせていただくという経験が初めてで、本当にありがたくてうれしかったです」と喜んだ。「午後の銃声」では立てこもり