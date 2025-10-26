タレント村重杏奈（27）が25日、都内で「ViVi12月号特別版」の表紙記念会見を開いた。初めてファッション誌の表紙を飾った村重は「初めて買ったファッション誌が『ViVi』。その表紙になれるなんて、ミラクル人生。めちゃめちゃヘルシーなエロい写真を撮っていただきました。11月1日にはデジタルフォトブックも出します」と笑顔を見せた。そして、来年春のファースト写真集出版を発表。「“大人村重”を目指す。春ごろに花粉に乗