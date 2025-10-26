全日本大学女子駅伝が26日、午後0時10分に号砲。前回大会で惜しくも連覇が途絶えた名城大、キャプテンの米澤奈々香選手(4年)が王座奪還を誓います。「絶対に私よりポテンシャルある」世界選手権代表の山本有真も認める先月、東京で行われた世界選手権。世界の大舞台で果敢な走りを見せた山本有真選手。その姿に熱い視線を注いでいたのは、山本選手の母校・名城大学の米澤選手です。2017年から7年間、全日本大学女子駅伝で連覇を続