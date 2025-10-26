俳優北村匠海（27）が25日、都内で主演映画「愚か者の身分」（永田琴監督）公開記念舞台あいさつに登壇した。社会問題化している闇ビジネスを生々しく描いた、作家西尾潤氏のデビュー作が原作。戸籍売買の“闇バイト”を行う主人公、タクヤを演じ、兄貴分の梶谷（綾野剛）の手を借りてマモル（林裕太）とともに闇の世界から抜け出す3日間を描く。「現代を生きる若い人たちに、闇バイトの危険性とか映画に込められたメッセージとか