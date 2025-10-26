今年2月に活動休止したフジファブリックの山内総一郎（44）が25日、都内で、バースデーライブ「OCTOBER SONGS」を行った。この日が誕生日であり、エイベックス移籍後初のライブとなった。真っ赤な照明の中、赤いストラトキャスターをかき鳴らし、この日が初披露となった「ぶらんにゅーでい」からスタート。冒頭のMCでは「今日、44歳になりましたぁ〜！まさに幸せです」と語った。また、「ライブは生きてるって感じがする。リスタ