【MLB】ブルージェイズ11ー4ドジャース（10月24日・日本時間10月25日／トロント）【映像】大谷、豪快変態弾→投手がドン引き10月24日（日本時間10月25日）行われたワールドシリーズ第1戦、トロント・ブルージェイズ対ロサンゼルス・ドジャースの一戦で、ドジャース・大谷翔平が放った豪快弾と、相手投手のリアクションが話題となっている。7回表ドジャースの攻撃、1死一塁の場面で打席に立った1番・大谷は、狙い球を絞らせまいと、