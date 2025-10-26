Ｊ２で１１位の札幌は２６日、ホームで２位の水戸と対戦する。柴田慎吾監督（４０）は、本拠地での４試合ぶり白星へ意を強くした。８月に就任後、ホームでは１勝４敗にとどまる。敵地では３戦３勝なだけに「ホームで勝ててないので。日頃支えてくださる皆様と勝利を喜び合えるように、何とかやりたい」と声を大にした。立ち上がりが劣勢になる課題改善へ、指揮官は「いかにボールをスムーズに運び、どう意図的に奪うかというとこ